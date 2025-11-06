Listos comercios de Nuevo Laredo para el Buen Fin

El arranque del fin de semana más barato del año, se realizará el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas en las instalaciones de Canaco

Más de mil comercios de diferentes giros están listos para la venta del Buen Fin, del 13 al 16 de noviembre, con diferentes descuentos y promociones.

El arranque del fin de semana más barato del año, se realizará el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de esta ciudad, informó su presidente, Agustín Duarte.

“Se trata de que los comercios locales en cada ciudad promocionen su productos y servicios, y se hagan ofertas especiales para incrementar las ventas y desarrollar al comercio local en ese fin de semana. “En esta ocasión va a ser un día más, va a arrancar el jueves 13 de noviembre y termina el domingo 16, de jueves a domingo va a ser el programa, el arranque lo vamos a tener aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio”, expresó Duarte.

Para participar en El Buen Fin no se requiere ser socio de la Canaco, solamente registrarse directamente en la Concanaco.

Mencionó que en esta frontera siempre son más de mil negocios los que participan.

“Todos los negocios que quieran participar, es para socios y no socios de Cámara de Comercio, todo negocio formal puede participar directamente en el programa. “En esta ocasión se está haciendo el registro a través de una plataforma de la Concanaco, en la estadística que tenemos siempre es arriba de mil negocios los que se registran aquí en la ciudad para ofrecer sus productos, servicios y promociones”.

Las ofertas que se esperan incluyen descuentos desde 10 a 15 por ciento en diversos artículos, así como pagos a plazos sin intereses, dependiendo de cada negocio.

Profeco se encargará de verificar que las ofertas sean reales, pero en caso de tener una queja, el presidente de la Canaco pidió reportarlo en sus oficinas a fin de intervenir.

“Estamos abiertos para recibir sugerencias, quejas o denuncias que quieran hacer si hay algún negocio que está haciendo mal uso del programa del Buen Fin”, aseveró.

El Buen Fin es una oportunidad para todos, declaró, tanto para negocios como para consumidores, para aprovechar oportunidades y desarrollar más el comercio y la economía local.