Listo Reynosa si se requiere participación en simulacro de Pemex

El alcalde de Reynosa informó que el simulacro programado por Petróleos Mexicanos en esta ciudad será un ejercicio de carácter particular de la empresa, sin embargo, aseguró que el municipio se encuentra preparado para intervenir en caso de que así lo requieran.

Como parte de la estrategia de prevención, el Ayuntamiento mantiene coordinación con Protección Civil y Tránsito Municipal para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó la importancia de mantener esta colaboración entre instancias de gobierno.

“Siempre tenemos la participación tanto de Protección Civil como de Tránsito Municipal para estar preparados para cualquier acontecimiento. Obviamente es importantísimo estar coordinados por diferentes instancias de gobierno para poder atender cualquier siniestro que se pueda presentar. Claro, siempre hay mucho movimiento, pero el día de mañana habrá un poquito más”, señaló.

Finalmente, la autoridad municipal pidió a la población mantenerse tranquila y no alarmarse por el despliegue de unidades de emergencia que se observará en distintos puntos de la ciudad, ya que este movimiento obedece al traslado hacia la zona del simulacro, ubicada a las afueras de Reynosa.