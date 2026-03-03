Limpieza intensiva contra basureros clandestinos en Matamoros

Las labores se realizan por zonas prioritarias donde vecinos han reportado mayor acumulación de basura, con apoyo de maquinaria pesada

En Matamoros, autoridades municipales intensificaron acciones contra los basureros clandestinos detectados en distintos sectores de la ciudad, tras reportes y denuncias difundidas por ciudadanos en redes sociales.

Como parte del operativo de limpieza, cuadrillas de Servicios Públicos de Matamoros comenzaron el levantamiento de “cacharros” y residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos y desechos acumulados en lotes y vialidades. El objetivo es eliminar focos de contaminación, mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios.

Las labores se realizan por zonas prioritarias donde vecinos han reportado mayor acumulación de basura, con apoyo de maquinaria pesada y rutas especiales de recolección para evitar que los residuos vuelvan a concentrarse en los mismos puntos.

Autoridades locales señalaron que, además de retirar los desechos, se mantiene vigilancia en áreas reincidentes y se promueve la participación ciudadana para denunciar tiraderos ilegales y respetar los días de recolección domiciliaria. Con estas acciones se busca reducir de forma permanente la presencia de basureros clandestinos en la ciudad.