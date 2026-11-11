Limpian col. Independencia ante falta de apoyo tras inundaciones

El problema ha provocado pérdidas materiales para las familias, pues el agua llegó hasta las camas y alcanzó muebles, refrigeradores y televisores

Habitantes tuvieron que retirar basura y limpiar las alcantarillas por cuenta propia, luego de no recibir respuesta de las autoridades durante los días de lluvia; el agua ingresó a sus viviendas y dañó muebles, electrodomésticos y vehículos.

Ante las inundaciones que se han presentado de manera recurrente en la colonia Independencia, habitantes del sector tuvieron que salir a barrer y limpiar sus propias calles para retirar la basura acumulada y facilitar el desfogue del agua, luego de señalar que no recibieron respuesta por parte de las autoridades durante estos días de lluvia.

Iván Ramos, residente de la colonia, explicó que en los últimos días se han registrado hasta tres inundaciones en un periodo corto, debido a las constantes precipitaciones. Señaló que esta zona se encuentra en una de las partes más bajas de la ciudad, por lo que el agua sube rápidamente y alcanza el interior de las viviendas.

Inundaciones provocan daños en viviendas y pertenencias

El problema ha provocado pérdidas materiales para las familias, pues el agua llegó hasta las camas y alcanzó muebles, refrigeradores, televisores y electrodomésticos. Incluso, una estufa que acababa de comprar quedó inservible después de permanecer en contacto con el agua.

Ante la falta de respuesta, los propios vecinos comenzaron a organizarse para retirar la basura acumulada, barrer las calles y destapar las alcantarillas, con la intención de evitar que los residuos volvieran a obstruir el drenaje y facilitar la salida del agua.

Las afectaciones también complicaron las actividades cotidianas de las familias, ya que algunos habitantes no podían sacar sus vehículos debido a los niveles del agua, mientras que otros tuvieron dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo. Además, las banquetas permanecían resbalosas, lo que representaba un riesgo para quienes intentaban salir de sus domicilios.

Vecinos piden atención de las autoridades

Ramos señaló que el problema no es nuevo y que, pese a las repetidas inundaciones, los residentes consideran que esta parte de la colonia continúa sin recibir la atención necesaria. Incluso, relató que las labores de limpieza tuvieron que comenzar desde las cinco de la mañana para retirar la basura que quedó acumulada.

Los vecinos pidieron que las autoridades atiendan las condiciones de la colonia y realicen trabajos que permitan mejorar el desfogue del agua, pues además de las dificultades para recuperar sus viviendas, enfrentan daños en sus pertenencias y pérdidas económicas.