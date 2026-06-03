Lidian universitarios con ansiedad, depresión y ciberacoso

La salud mental en estudiantes universitarios se ha convertido en un tema prioritario para las instituciones educativas de todo el mundo

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La salud mental en estudiantes universitarios se ha convertido en un tema prioritario para las instituciones educativas, donde factores como la ansiedad, la depresión y el acoso, tanto presencial como digital, impactan directamente en el bienestar y rendimiento académico de los jóvenes.

El director de la Facultad de Derecho, Javier Gómez González, señaló que los periodos de evaluación son los momentos en los que más se intensifican los niveles de estrés entre los alumnos.

“Se presenta principalmente cuando son evaluados; muchos llegan sin dormir o con altos niveles de presión por obtener buenos resultados”, explicó.

Indicó que la institución cuenta con psicólogos dentro de su plantilla, quienes brindan atención a estudiantes que presentan señales de ansiedad o depresión, mediante sesiones de seguimiento que les permiten estabilizarse emocionalmente.

Asimismo, destacó que la pandemia dejó secuelas importantes en la conducta de los jóvenes, quienes regresaron a clases presenciales con dificultades de adaptación tras acostumbrarse a la educación en línea.

Por su parte, José Manuel Medrano, psicólogo y maestro en la Facultad de Odontología de la Universidad Matamoros, afirmó que la ansiedad siempre ha estado presente, pero actualmente es más frecuente y, en muchos casos, mal interpretada.

“Muchos jóvenes confunden la ansiedad con la depresión o con trastornos como el déficit de atención, lo que complica su atención si no buscan ayuda profesional”, señaló.

El docente subrayó que la detección oportuna es clave, siendo el maestro el primer contacto para identificar conductas de riesgo y canalizar los casos a las áreas correspondientes.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto del bullying y el ciberacoso, problemáticas que persisten incluso en el nivel universitario y que pueden tener consecuencias graves en la salud mental.

Los efectos son muy graves. No es solo el bullying en el aula, sino que continúa en casa a través de redes sociales, mensajes o imágenes, lo que resulta muy traumante para la persona”, explicó.

Agregó que la situación se agrava cuando los estudiantes no denuncian ni buscan apoyo, cargando el problema en silencio tanto en la escuela como en su entorno familiar.

Ante ello, aseguró que la institución mantiene una política de puertas abiertas para que los alumnos puedan expresar cualquier situación de riesgo o incomodidad.

“Queremos que tengan la confianza de acercarse. “Detrás de un alumno que sufre acoso, puede haber muchos más que también lo viven y no lo dicen”, puntualizó.

Ambos especialistas coincidieron en que es fundamental fortalecer la atención integral en salud mental, promoviendo la comunicación, la detección temprana y el seguimiento tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, con el fin de proteger el bienestar de los jóvenes universitarios.