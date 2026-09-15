Líderes políticos exigen investigar a exfuncionarios estatales

Para los dirigentes de organizaciones políticas, las investigaciones no deberían concretarse a una sola persona, sino a otros exservidores públicos

Líderes políticos se pronunciaron respecto a las declaraciones de la exsecretaria de Salud de la administración panista, en donde señala al exgobernador de Tamaulipas de controlar la proveeduría y los contratos con relevancia económica y política, lo anterior durante el periodo 2017-2022.

Bruno Díaz Lara, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que la ex secretaria del gobierno anterior, Gloria de Jesús Molina Gamboa deberá de enfrentar la justicia

“Ella sabía perfectamente la responsabilidad que asumía al tomar el cargo, entonces nosotros no podemos desde una declaración de quien venga deslindarse de la responsabilidad jurídica que le tocará”, señaló.

Piden ampliar las investigaciones

Para los dirigentes de organizaciones políticas, las investigaciones no deberían concretarse a una sola persona, sino a otros exservidores públicos que tuvieron participación en presuntas acciones ilegales, así lo mencionó Karen Quiroga Anguiano, secretaria general del Partido PAZ en México.

“Se tiene que investigar en cualquiera de los casos, en el caso de Cabeza de Vaca o de cualquier persona que se le tenga algún indicio de participación con el crimen organizado, de peculado, de cualquier cosa que perjudique al a sociedad, llegar hasta las últimas consecuencias”.

Exigen revisar otras secretarías

Algunos políticos tamaulipecos, como Gustavo Cárdenas Gutiérrez, delegado Nacional en el estado del partido Movimiento Ciudadano, exigió que las investigaciones, por presunto desvío de recursos durante la administración estatal pasada deberían ampliarse al resto de las secretarías.