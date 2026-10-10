Lidera Tamaulipas crecimiento industrial con alza de 13.7%

Las cifras desestacionalizadas muestran que el estado tuvo el mayor incremento respecto a mayo, seguido de Oaxaca y Quintana Roo

Tamaulipas registró un crecimiento mensual de 13.7% en su actividad industrial durante junio de 2026, con lo que encabezó los avances entre las entidades del país, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).

Las cifras desestacionalizadas muestran que el estado tuvo el mayor incremento respecto a mayo, seguido de Oaxaca, con 5.5%, y Quintana Roo, con 4.1%.

También sobresalieron Guanajuato, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí, que reportaron aumentos en el mismo periodo.

El indicador permite observar el comportamiento de corto plazo de la actividad industrial en cada entidad, a partir de sus variaciones mensuales y anuales.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa #IMAIEF, en junio 2026, y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos a tasa mensual en los siguientes estados: ▪️13.7% Tamaulipas ▪️5.5% Oaxaca ▪️4.1% Quintana Roo 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/Wyhimr08L9 📊 Explora los datos: https://t.co/IcMroF0U8p — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 9, 2026 Tamaulipas también destaca en la comparación anual El avance industrial de Tamaulipas no se limitó al resultado mensual. En la comparación con junio de 2025, el estado también figuró entre las entidades con los incrementos anuales más destacados. En este grupo se ubicaron Hidalgo, Colima, Veracruz, Yucatán y Oaxaca, de acuerdo con los resultados del indicador. Aunque el reporte coloca a Tamaulipas entre los estados con mayor crecimiento anual, la información proporcionada no incluye el porcentaje específico de esa variación. Minería y energía registran avances en varios estados Por actividad económica, las cifras originales a tasa anual muestran que Tamaulipas sobresalió en el sector minero durante junio. Después se ubicaron el Estado de México, Veracruz, Yucatán, Chiapas e Hidalgo. En la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como en el suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final, los aumentos más destacados se registraron en Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Querétaro. Los resultados muestran que el desempeño industrial varió entre las entidades según la actividad económica analizada. Construcción y manufacturas también muestran incrementos En el sector de la construcción, las mayores alzas anuales correspondieron a Hidalgo, Estado de México, Colima, Veracruz, Guanajuato y Querétaro. Por su parte, las industrias manufactureras registraron avances en Durango, Michoacán, Sonora y Zacatecas, entre otras entidades.