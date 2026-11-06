Liberan la Mante-Valles tras protesta por falta de agua

Habitantes de El Abra levantaron el bloqueo tras acordar con la alcaldesa el suministro de agua para más de 500 familias

Habitantes de Congregación El Abra y Ejido El Abra suspendieron el bloqueo que mantenían sobre la carretera Mante-Valles luego de mantenerla cerrada por casi tres horas, en protesta por dos meses sin contar con agua potable.

Desde temprana hora, los manifestantes cerraron el paso con piedras y ramas, exigiendo la presencia de la alcaldesa de El Mante, Patricia Chío, para que atendiera de manera personal la problemática que viven más de 500 familias.

El cierre provocó un caos vehicular, con filas kilométricas de tráileres, autobuses de pasajeros y vehículos particulares que no pudieron avanzar.

Los manifestantes únicamente permitían el paso a ambulancias y a quienes transportaban enfermos, lo que provocó cuantiosas pérdidas económicas por el retraso en el traslado de mercancías en esta importante rúa federal que conecta a Tamaulipas con San Luis Potosí.

Al lugar arribaron el tesorero de El Mante, Rigoberto Rodríguez Rangel, quien también fue diputado local, sin lograr algún acuerdo en concreto porque requerían de la presencia de la alcaldesa.

Después de casi tres horas de tensión, la presidenta Patricia Chío arribó al lugar y dialogó con los inconformes, logrando un acuerdo firmado en el que se comprometió a que mañana se les abrirán las llaves de un pozo para abastecerlos del vital líquido, pozo que lamentablemente se está quedando sin agua.

Lo contrastante del caso, señalaron los habitantes, es que a unos cuantos kilómetros se encuentra el nacimiento de El Abra y una red de canales de riego con agua en abundancia, sin que se tenga la infraestructura necesaria para hacer llegar ese líquido a comunidades como Congregación El Abra y Ejido El Abra, que padecen esta situación desde hace mucho tiempo.

Los habitantes recuerdan que hace muchos años esto no acontecía, pues contaban con un abasto regular, pero con el crecimiento de la mancha urbana, la falta de mantenimiento a la red y la sobreexplotación de los pozos, hoy viven en una crisis permanente de agua.

Tras el acuerdo firmado, los manifestantes liberaron la carretera, no sin antes advertir que si no se cumple lo pactado, volverán a bloquear y con medidas más drásticas.