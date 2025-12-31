Liberan Derechos de Vía de la Carretera Interejidal

La limpieza de la maleza y los arbustos laterales de la carretera, reducirá significativamente el riesgo de accidentes automovilísticos.

La liberación de los derechos de vía de la carretera Interejidal es un logro importante para mejorar la seguridad vial en la zona.

La limpieza de la maleza y los arbustos laterales de la carretera, que cuenta con solo dos carriles, uno por cada sentido, reducirá significativamente el riesgo de accidentes automovilísticos.

Beneficios de la Limpieza de la Carretera

- Mejora la Visibilidad: La eliminación de la maleza y los arbustos laterales mejorará la visibilidad para los conductores, reduciendo el riesgo de colisiones.

- Reduce el Riesgo de Accidentes: La carretera Interejidal ha sido escenario de múltiples accidentes automovilísticos que han acabado con la vida de motociclistas, quienes no tienen la posibilidad de orillarse debido al angosto de la vía.

- Mejora la Seguridad para Motociclistas y Peatones: La limpieza de la carretera permitirá una mejor visibilidad y reducirá el riesgo de accidentes para motociclistas y peatones.

La liberación de los derechos de vía es un paso importante para mejorar la seguridad vial en la zona. Es importante que las autoridades continúen trabajando para mejorar las condiciones de la carretera y reducir el riesgo de accidentes.

Un paso adelante para el Corredor Gastronómico en la Interejidal

La liberación de los derechos de vía puede ser el inicio del Corredor Gastronómico, al mejorar los accesos a esta zona de la ciudad.

El proyecto del Corredor Gastronómico Interejidal es un paso importante para impulsar el turismo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Anunciado por el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, este proyecto busca promover la gastronomía local y apoyar a los 36 negocios de comida que se encuentran en la zona.

Beneficios del Corredor Gastronómico

- Impulso al Turismo: El corredor gastronómico atraerá a más visitantes y locales a la zona, generando ingresos para los negocios y la comunidad.

- Promoción de la Gastronomía Local: Se destacarán los platillos típicos de la región, como gorditas, flautas, menudo y barbacoa, entre otros.

- Mejora de la Infraestructura: Se instalarán 120 señalamientos turísticos y se mejorarán los accesos a la zona.

- Capacitación y Certificación: Los negocios recibirán capacitación en áreas como atención al cliente y manejo higiénico de alimentos, y algunos obtendrán certificaciones como cocineras tradicionales.

- Desarrollo Comunitario: El proyecto busca beneficiar a la comunidad local, generando empleos y promoviendo la identidad cultural.

El Corredor Gastronómico Interejidal es un proyecto que busca poner en el mapa a Ciudad Victoria como un destino gastronómico único, ofreciendo una experiencia auténtica y deliciosa a los visitantes.