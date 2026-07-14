Libera Conagua agua de presas del Río Bravo para Reynosa

El alcalde Carlos Víctor Peña confirmó la respuesta federal al llamado municipal; el flujo proviene de presas del Río Bravo

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, informó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) respondió al llamado realizado por el Gobierno Municipal y comenzó la liberación de agua desde las presas que abastecen al Río Bravo, con el propósito de restablecer el suministro en Reynosa y otros municipios de la frontera de Tamaulipas.

El edil explicó que, conforme avance el flujo del agua hacia la ciudad, se espera que el servicio comience a normalizarse de manera gradual en las colonias que durante los últimos días han enfrentado baja presión o desabasto.

"Ya después de varios días recibimos una respuesta de CONAGUA, donde ya se está liberando el agua de las diferentes presas que alimentan al Río Bravo para que le llegue a las familias de Reynosa y también a los municipios de la frontera chica. Esperamos que ya esté llegando el agua al municipio y que se pueda normalizar el suministro en toda la ciudad", expresó.

Peña Ortiz agradeció la respuesta de las autoridades federales y pidió a la ciudadanía continuar reportando las colonias donde aún persista la falta del servicio, con el fin de atenderlas mediante el envío de pipas.

"Mientras está llegando el agua, le voy a pedir a todos que nos comenten en dónde hay necesidad del vital líquido para que Servicios Públicos Primarios pueda recorrer la ciudad y llevarles el agua directamente a sus casas", señaló.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá el monitoreo del suministro en los distintos sectores de Reynosa para atender las zonas que aún presenten afectaciones y disminuir el impacto de la contingencia hídrica.