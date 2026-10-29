Leyla Espinosa presentará libro de relatos de terror en Victoria

La obra explora temas como el duelo, la culpa, la depresión, la ansiedad, el estrés posparto, la bulimia, la violencia doméstica y los impulsos autodestructivos

La escritora y psicóloga victorense Leyla Karina Espinosa Yada presentará este jueves 29 de octubre La Cuentista del Árbol Torcido, su más reciente libro de relatos. El encuentro será a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública “Ing. Marte R. Gómez”, en Ciudad Victoria.

Relatos exploran el duelo, la salud mental y la violencia

La obra explora temas como el duelo, la culpa, la depresión, la ansiedad, el estrés posparto, la bulimia, la violencia doméstica y los impulsos autodestructivos.

Espinosa Yada explicó que su idea inicial era abordar trastornos y enfermedades mentales, aunque, durante la escritura, las historias fueron tomando distintos caminos. Algunos relatos son más ambiguos y otros se centran en problemáticas específicas.

Aunque los cuentos son independientes, comparten un hilo conductor: la figura de una cuentista que habita un bosque, descrito por la autora como una representación de los rincones desconocidos de la mente.

La escritora señaló que al menos dos historias se inspiran en sucesos reales, cuyos nombres fueron modificados y a los que incorporó elementos ficticios y sobrenaturales. También advirtió que el libro aborda temas delicados, entre ellos la violencia y el suicidio.

La escritura del libro tomó alrededor de cuatro años

La escritora comentó que el proceso de la obra tomó alrededor de cuatro años y avanzó entre sus estudios de Letras, el trabajo y otros compromisos. La portada fue diseñada por su amiga Zulin Cartoon, mientras que la dedicatoria es para su mamá:

“Quien en esta vida me enseñó el valor de la palabra y la fuerza, quien cuidaba la luz mientras yo exploraba las sombras, a quien inclusive en su último aliento, hubo un deseo, una promesa y un te quiero”, explicó.

Durante la presentación, la autora hablará sobre el terror como género y su proceso creativo. Señaló que este género permite explorar lo desagradable y lo oscuro, elementos que, desde su perspectiva, también forman parte de la experiencia de apreciar lo bello.