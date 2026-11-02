Levantan protesta tras acuerdo por falta de maestros en Reynosa

La Secretaría de Educación se comprometió a cubrir 180 horas docentes pendientes y asignar maestros al plantel en enero de 2027

Luego de varios días de protesta, la noche del pasado viernes las madres de familia de la Escuela Secundaria General No. 10, Ana Teresa Luebbert, de Reynosa, llegaron a un acuerdo con las autoridades educativas para resolver la falta de maestros que mantenía inconformes a las familias.

Tras las negociaciones, la Secretaría de Educación aceptó los planteamientos y se comprometió a atender las demandas de la comunidad escolar.

Citlaly Leal Castillo, supervisora de la zona escolar, confirmó que las negociaciones concluyeron satisfactoriamente y reconoció la intervención de las autoridades educativas para alcanzar una solución.

“Hemos terminado las negociaciones. Quiero agradecer en especial a la maestra María Victoria Guerra Cruz, que es la jefa del Departamento de Secundarias Generales, porque sin su intervención esto no hubiera sido posible. Se venían atendiendo las demandas desde meses atrás y también agradecemos a toda la Secretaría de Educación por manifestar su disposición para atender la situación”, expresó.

La principal exigencia de las madres de familia era garantizar que sus hijos recibieran clases con la totalidad de los maestros necesarios para cubrir las horas frente a grupo. Su firmeza y perseverancia permitieron que las 180 horas docentes que permanecían descubiertas fueran atendidas, un logro importante para los estudiantes de este plantel.

Brenda Isabel Montaño, madre de familia, celebró el resultado de las negociaciones y agradeció la intervención del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, así como de las autoridades involucradas para resolver el problema.

“Lo logramos, llegamos al acuerdo con la maestra Citlaly. Le agradecemos al secretario de Educación Miguel Ángel y a la maestra María Victoria, porque gracias a ellos y al trabajo que hicieron se pudo lograr cubrir las 180 horas que estaban descubiertas de la escuela Ana Teresa Luebbert”, manifestó.

Como resultado del acuerdo, esa misma noche fueron retirados los candados y las cadenas que mantenían cerradas las instalaciones de la secundaria y las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE). Con ello, se anunció que las actividades en estas oficinas se reanudarán el próximo martes.

Montaño señaló que las madres de familia quedaron conformes con los compromisos establecidos, particularmente porque existe un documento firmado y sellado que garantiza la asignación de los maestros que permanecerán en el plantel a partir de enero de 2027.

“Quedamos conformes porque está firmado, está sellado que en enero de 2027, no nos dieron días, pero sí es en enero de 2027 cuando mandan a los maestros que se van a quedar con nosotros”, puntualizó.

La solución representa un triunfo para las madres de familia, quienes durante varios días mantuvieron su exigencia de manera firme hasta conseguir que las autoridades educativas atendieran una problemática que afectaba directamente la formación académica de sus hijos.