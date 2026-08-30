Letty Gutiérrez plantea una agenda legislativa en las familias

En materia de seguridad, Gutiérrez Garza sostuvo que debe existir una postura firme frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales

Con la seguridad, economía, salud y servicios públicos como principales temas de discusión, la diputada federal tamaulipeca Blanca Leticia “Letty” Gutiérrez Garza participó en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, previo al inicio del tercer año de la LXVI Legislatura.

La legisladora señaló que detrás de cada discusión presupuestal o política existen familias que esperan soluciones, por lo que llamó a mantener sus necesidades como prioridad.

“Cuando una madre tiene miedo porque su hijo no ha llegado a casa, cuando una familia batalla para pagar el recibo de luz o cuando alguien necesita atención médica y no encuentra respuesta, estamos hablando de personas”, afirmó.

Plantea una postura firme en materia de seguridad

En materia de seguridad, Gutiérrez Garza sostuvo que debe existir una postura firme frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales.

“Soy una mujer de fe, de familia y de valores. Creo profundamente que hacer lo correcto sigue importando”, expresó.

Pide vigilar el uso de los recursos públicos

Respecto al próximo Paquete Económico, destacó la responsabilidad del Congreso de vigilar que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y respondan a las necesidades de la población.

La diputada aseguró que ejercer una oposición responsable no significa rechazar todas las propuestas, sino respaldar aquellas que beneficien a las familias y señalar con firmeza las decisiones que puedan perjudicarlas.

“Yo no creo en pelear por pelear. Creo en trabajar, construir y dar la cara”, sostuvo.

Gutiérrez Garza reiteró que continuará su labor legislativa con sensibilidad para escuchar, carácter para defender y voluntad para construir acuerdos en beneficio de las familias tamaulipecas y mexicanas.