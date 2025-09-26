Lenia Nomeli, con sus órganos salvó varias vidas en México 

Lenia Nomeli Torres Rodríguez, estudiante de 19 años en Ciudad Victoria, falleció en julio de 2024 tras sufrir un derrame cerebral que conmocionó a su familia

Lenia Nomeli Torres Rodríguez tenía 19 años, era una joven llena de vida, estudiante de la Normal Federal de Educadoras “Estefanía Castañeda” en Ciudad Victoria, pero en julio de 2024, sobrevino la pesadilla para la familia, un derrame cerebral le arrebató la vida.

Claudia Elizabeth Rodríguez Herrera, mamá de Lenia, comentó con orgullo que su hija se convirtió en donadora multiorgánica y logró un acto heroico al salvar la vida de cinco personas en México. Su generosidad no solo logró transformar vidas, sino que también inspira a otros a considerar la donación de órganos, sin duda un acto de amor, esperanza, generosidad y altruismo.

“Entonces pensamos en lo que mi hija diría si a ella le preguntaran si quería donar, y pues decidimos que sí, y afortunadamente mi hija pudo donar y salvar cinco vidas, cinco vidas salvó mi niña, donó hígado, córneas y riñones”.

Una donadora multiorgánica es aquella que, al momento de su fallecimiento, permite la extracción de varios órganos y tejidos para ser trasplantados a personas que los necesitan.

“Una niña de Victoria recibió su córnea, para que ella pueda ver el amanecer y disfrutar también del atardecer, que tal vez tome fotografías como mi hija lo hacía, y que las personas que hayan recibido, ya sea el hígado o riñones, que abracen, sientan y quieran y sientan mucho amor por su familia, como mi hija lo hacía”, dijo Rodríguez Herrera.

Lenia Nomeli es un verdadero ángel; su generosidad al convertirse en donadora de órganos ha dejado una huella imborrable en las vidas que salvó, cinco personas de diversas edades y entidades del país.

El Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos se celebra el 26 de septiembre de cada año en México, y tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos, así como reconocer a los donantes y sus familias.