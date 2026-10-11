Las Marías y Deportivo Mota disputarán final de liga en Victoria

Con la sede y el horario definidos, los preparativos se concentran en el encuentro que decidirá el campeonato de la Súper Liga Municipal de Fútbol Victoria 2026

Las Marías y Deportivo Mota disputarán el próximo martes la final de la Súper Liga Municipal de Fútbol Victoria 2026, con un premio de 50 mil pesos en juego. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en el campo Américo Amigo, de la Unidad Deportiva Tamaholipa Siglo XXI.

El incentivo económico será otorgado por el gobierno municipal encabezado por Eduardo Gattás Báez, como parte del cierre de la competencia en Ciudad Victoria.

Preparan el campo Américo Amigo para la final

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), dirigido por Manuel Virués, facilitará el uso de las instalaciones para el partido entre Las Marías y Deportivo Mota.

Para coordinar la organización, Alejandro Soto, administrador del complejo deportivo, recibió a una delegación enviada por Carlos Pizaña, jefe del deporte victorense. Durante el encuentro se revisaron los detalles logísticos de la final.

Con la sede y el horario definidos, los preparativos se concentran en el encuentro que decidirá el campeonato de la Súper Liga Municipal de Fútbol Victoria 2026.