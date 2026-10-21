Largas filas marcan registro a programas del Bienestar en Reynosa

Los Servidores de la Nación atienden a más de 500 personas por jornada, en medio de la alta demanda de quienes buscan incorporarse a los apoyos federales

Con un día de retraso, inició en Reynosa el registro a los programas del Bienestar del Gobierno Federal, donde cientos de adultos mayores acuden al Centro de Convenciones Expo Tam, ubicado en el Parque Cultural, para realizar sus trámites.

Desde temprana hora se forman largas filas en el recinto, mientras los Servidores de la Nación atienden a más de 500 personas por jornada, en medio de la alta demanda de quienes buscan incorporarse a los apoyos federales.

Ante la concentración de adultos mayores, algunos usuarios solicitaron la presencia de agentes de Tránsito y Vialidad, debido a que muchas personas llegan en transporte público y el acceso al lugar se encuentra sobre una vía de circulación rápida, lo que representa un riesgo al desplazarse.

Por su parte, el Gobierno Federal exhortó a las familias a acudir preparadas, llevar suficiente agua y alimentos para evitar complicaciones de salud durante las horas de espera.

La jornada de registro avanza entre filas y solicitudes de apoyo vial, mientras los adultos mayores buscan completar sus trámites para acceder a los beneficios de los programas sociales.