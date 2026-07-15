Lanzarán libro de Stranger Things con fotos inéditas

Los seguidores de Stranger Things podrán recorrer la historia de la serie con un nuevo libro de colección que reunirá fotografías inéditas

Los seguidores de Stranger Things podrán recorrer la historia de la serie con un nuevo libro de colección que reunirá fotografías inéditas y material exclusivo de las cinco temporadas de la producción de Netflix.

La editorial Assouline lanzará en septiembre un volumen de lujo de 392 páginas, que incluirá fotogramas, fotografías tomadas durante el rodaje, arte conceptual e imágenes personales captadas en el set a lo largo de una década de producción.

Un recorrido por la creación de la serie

El libro fue escrito por los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, y contará con una introducción del cineasta Frank Darabont, quien dirigió dos episodios de la quinta y última temporada.

Entre las fotografías que forman parte de la publicación destacan un retrato en blanco y negro de Millie Bobby Brown como Eleven, imágenes de los hermanos Duffer trabajando en el set del Mundo del Revés, así como escenas del rodaje de secuencias con efectos especiales.

También aparecen fotografías de Sadie Sink y Dacre Montgomery interpretando a Max y Billy, imágenes del elenco original durante la segunda temporada y escenas correspondientes a la temporada final.

Edición de colección

El libro tendrá un precio de 195 dólares y se presentará en formato de tapa dura con dimensiones de 28 por 35 centímetros. Además, incluirá una funda protectora de acrílico rojo translúcido con las iniciales de la serie.

La publicación formará parte de la colección Legends de Assouline, dedicada a figuras y franquicias destacadas del cine, la música, la moda y el deporte. Estará disponible a partir del 8 de septiembre en el sitio oficial de la editorial y en sus boutiques alrededor del mundo.

Más publicaciones para los fans

El lanzamiento coincide con la expansión del universo editorial de Stranger Things. Recientemente también se publicó un libro dedicado al proceso de producción de la serie, además de una novelización juvenil de la quinta temporada y una recopilación de los guiones completos de los ocho episodios finales.

La despedida de la exitosa producción también ha dado paso a una amplia línea de productos de colección, entre ellos figuras, sets de juego, peluches y relojes temáticos inspirados en el universo de Hawkins.