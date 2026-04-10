Lanzan Proyecto Génesis para frenar daño ambiental

El Proyecto Génesis plantea tratar el 100 por ciento de las aguas residuales generadas en la región y convertirlas en un recurso reutilizable para la industria

Luego de reconocer la problemática de contaminación generada por el vertido de aguas residuales en sistemas lagunarios y el río Pánuco, autoridades estatales, en coordinación con el sector industrial, impulsan el denominado Proyecto Génesis, una estrategia integral de saneamiento y reutilización del agua en el sur de Tamaulipas.

Reconocen déficit en tratamiento de aguas residuales

De acuerdo con Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, actualmente existe un déficit cercano al 50 por ciento en el tratamiento de aguas residuales, lo que ha derivado en descargas hacia cuerpos como la Laguna del Carpintero y lagunas de Ciudad Madero, además del propio río Pánuco.

Plantean tratar totalidad del agua residual

Ante este escenario, el Proyecto Génesis plantea tratar el 100 por ciento de las aguas residuales generadas en la región y convertirlas en un recurso reutilizable para la industria, con el fin de frenar la contaminación y garantizar el abasto a largo plazo.

El plan contempla la construcción de infraestructura como emisores para conducir aguas negras desde distintas colonias hacia plantas tratadoras, principalmente la de Tierra Negra, así como el fortalecimiento de instalaciones como La Pedrera, que tendrá una capacidad inicial de 500 litros por segundo.

Prevén inversión industrial y ejecución a largo plazo

Quiroga Álvarez señaló que se trata de un proyecto de gran escala que requerirá inversiones multimillonarias, financiadas en su mayoría por el sector industrial mediante la comercialización del agua tratada, y cuya consolidación se prevé en un plazo mínimo de 10 años.

Por su parte, Luis Apperti Llovet, consejero en la Mesa Ciudadana del Agua e integrante del Consejo de la Aistac, destacó que el tema hídrico se ha convertido en una prioridad para la industria, que ya avanza en acuerdos para utilizar agua tratada en sus procesos, permitiendo que el agua potable se destine exclusivamente al consumo humano.

Inicia construcción de planta en Altamira

Indicó que ya inició la construcción de la nueva planta tratadora en la zona de La Pedrera, en Altamira, con una capacidad inicial de 450 litros por segundo y proyección a 600, aunque reconoció que esto cubrirá solo una parte de la demanda industrial estimada en 1,500 litros por segundo.

Advierten necesidad de solución sustentable

Autoridades subrayaron que, aunque actualmente el sistema lagunario se encuentra en niveles históricos cercanos al 96 por ciento de su capacidad, es necesario atender de fondo el problema de contaminación, apostando por un modelo sustentable basado en el tratamiento y reutilización del agua.