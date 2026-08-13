Lanzan plataforma para consultar procesos judiciales en línea

Poder Judicial presenta sistema digital para que los ciudadanos consulten el estado de sus expedientes judiciales en Tamaulipas.

La magistrada Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial del Estado, presentó hoy la nueva plataforma “Consulta tu expediente electrónico”, una herramienta diseñada para acercar la justicia a la ciudadanía de forma segura y desde cualquier lugar.

La plataforma permite que las personas involucradas en un proceso judicial accedan de manera directa a su expediente electrónico, previa validación de identidad.

Con ello, se busca atender la necesidad frecuente de la población de conocer con claridad el estado y avances de sus asuntos: en qué etapa se encuentra el juicio, qué ha ocurrido con el expediente y por qué su trámite no ha avanzado, explicó Contreras López.

“Por qué era necesario este proyecto en los espacios de atención ciudadana, principalmente porque identificamos una necesidad constante, que las personas desean conocer con claridad qué está ocurriendo con su expediente y las preguntas más frecuentes son en qué etapa se encuentra mi juicio, qué ha pasado con mi expediente, qué sigue en mi proceso y por qué mi asunto no ha avanzado, es lo que encontramos”, dijo la Magistrada.

Además de reforzar la transparencia, la herramienta brinda a la ciudadanía la posibilidad de consultar sus actuaciones y el desarrollo de su proceso judicial en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

El acceso directo a la información está disponible en www.tribubalelectrónico.gob.mx.

En el marco de la presentación, también quedó formalizada la creación de la Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Institucional, cuyo objetivo es transformar la experiencia de quienes acuden al Poder Judicial mediante un modelo de atención más cercano.