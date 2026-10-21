Lanzan estrategia contra embarazo infantil en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha las estrategias “Niñas Sí, Madres No” y la Propuesta de Intervención Territorial para Reducir la Pobreza

El gobernador Américo Villarreal y la titular de SIPINNA nacional, Lorena Villavicencio Ayala, presentaron dos iniciativas enfocadas en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha las estrategias “Niñas Sí, Madres No” y la Propuesta de Intervención Territorial para Reducir la Pobreza, con el objetivo de prevenir el embarazo infantil y adolescente, así como fortalecer las acciones para combatir la desigualdad.

Durante una reunión de trabajo realizada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, el mandatario estatal convocó a integrantes de su gabinete, legisladores y autoridades municipales a reforzar las políticas públicas dirigidas al bienestar de la niñez y la juventud.

Buscan prevenir el embarazo infantil y adolescente

Américo Villarreal destacó la importancia de establecer mecanismos que permitan a las autoridades actuar de manera coordinada, mediante acciones concretas y medibles para prevenir, atender y erradicar el embarazo infantil y adolescente.

También señaló que las políticas públicas deben garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como promover una vida libre de violencia y el acceso a una alimentación saludable.

Por su parte, Lorena Villavicencio explicó que la estrategia “Niñas Sí, Madres No” contempla un trabajo territorial para convertir a los municipios, las escuelas y las familias en espacios protectores de los derechos de la infancia.

La iniciativa también busca identificar liderazgos que contribuyan a proteger a las niñas, con la finalidad de que puedan vivir su infancia sin violencia, ejercer sus derechos y construir su futuro en condiciones de libertad y dignidad.

Gobierno busca reducir la pobreza infantil

Durante el encuentro, Villarreal afirmó que su administración mantendrá la atención en los programas y recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población infantil y adolescente.

El gobernador mencionó que se trabaja para reducir la pobreza y fortalecer las oportunidades educativas, con acciones orientadas a que cada estudiante cuente con un salón de clases, un pupitre y un maestro, además de apoyos como uniformes y útiles escolares.

Asimismo, indicó que los avances registrados en los indicadores de pobreza representan un incentivo para mantener y reforzar las acciones gubernamentales.

La titular de SIPINNA nacional reconoció las medidas implementadas en Tamaulipas y señaló que la entidad ha conseguido reducir sus índices de pobreza por debajo del promedio nacional, de acuerdo con lo expuesto durante la reunión.

En la presentación también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

También asistieron Lourdes Puente Vizcarra, delegada federal de Programas para el Bienestar; Martha Irene Olguín Valadez, subgerente del Programa de Abasto Social en Tamaulipas Leche para el Bienestar, y la senadora Olga Sosa Ruiz.