Lanzan alerta por efectos del Polvo del Sahara en la salud

Ya es posible observar acumulación de polvo fino en puertas y ventanas de las viviendas en Reynosa, así como atardeceres con tonalidades rojizas

La llegada del polvo del Sahara ha comenzado a sentirse en Reynosa, donde Protección Civil mantiene informada a la población sobre los efectos de este fenómeno natural que cada año alcanza la región y puede generar afectaciones en la calidad del aire.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, explicó que este fenómeno consiste en el desplazamiento de millones de partículas minerales provenientes del desierto del Sahara, las cuales cruzan el océano Atlántico hasta llegar al Golfo de México. Precisó que actualmente la mayor concentración se registra en la península de Yucatán y en el centro y sur del país, aunque sus efectos también comienzan a presentarse en el noreste.

"Es un fenómeno natural que consiste en el levantamiento de millones de partículas minerales del desierto del Sahara y que estos pasan por el océano Atlántico hasta llegar al Golfo de México. Hoy en día tenemos una mayor concentración en lo que es la península de Yucatán, en el centro y sur del país", explicó.

El funcionario advirtió que, debido a las condiciones habituales de viento y tolvaneras en Reynosa, la presencia del polvo del Sahara puede agravar las molestias en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y menores de edad, por lo que recomendó tomar medidas preventivas.

"En este caso hacer uso de un cubrebocas convencional o un KN95, si es que así lo desea usted, y quienes pueden verse con mayor afectación son las personas que sufren de enfermedades respiratorias crónicas, adultos mayores y los niños", señaló.

Además de las posibles afectaciones a la salud, durante los últimos días ya es posible observar acumulación de polvo fino en puertas y ventanas de las viviendas, así como atardeceres con tonalidades rojizas, una característica de este fenómeno atmosférico.

"Hay que cubrir muy bien las entradas de las casas y, una vez que tengamos que salir, ya sea a laborar o a cualquier otra actividad, hay que tomar precauciones. Va a durar un par de días; hay que estar al pendiente y mantenerse informados a través de páginas oficiales y de cuentas verificadas", concluyó Lam Cantú.