Lamenta alcaldesa de El Mante golpiza a estudiante de secundaria

La edil Patricia Chío precisó que la menor ya se encuentra fuera de peligro y en recuperación en su hogar, aunque bajo observación médica

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras la golpiza que dejó hospitalizada a una alumna de la Secundaria General No. 1 Manuel Ávila Camacho (ESMAC) de El Mante, la presidenta municipal Patricia Chío calificó el hecho como muy lamentable y anunció el respaldo total del Ayuntamiento a la menor y a su familia.

Frente a la denuncia de la madre, quien acusó que el director del plantel y las autoridades educativas no atendieron el tema y de alguna manera quisieron callarla, y que la agresión ocurrió en la explanada de la escuela mientras los maestros estaban reunidos, la alcaldesa aseguró que el caso no quedará sin atención.

“Es un hecho muy lamentable. A la mamá se le ha dado el acompañamiento, lo que es el DIF, porque es una menor de edad. Se ha hablado con la mamá, se va a seguir en todo y ella está analizando qué decisión va a tomar. Y como DIF, nosotros vamos a apoyar lo que ella decida”, expresó la alcaldesa.

Chío precisó que la niña, afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro y en recuperación en su hogar, aunque bajo observación médica tras el traumatismo craneal que sufrió.

De acuerdo con los antecedentes del caso ocurrido el pasado viernes 6 de noviembre, la menor identificada como Inés, de primer grado, fue golpeada y azotada contra el pavimento en el área de las canchas deportivas del plantel ubicado en la colonia Miguel Alemán.

La agresión quedó grabada en videos que circularon en redes sociales, donde incluso se observa a otra estudiante incitando a continuar la golpiza.

La madre denunció que el director Josué Samuel Salce Sánchez intentó minimizar los hechos. Familiares señalan que ya existían antecedentes de acoso escolar y bullying en la institución, donde directivos han tratado de ocultar otros incidentes.

La dirección informó que suspendió temporalmente a las estudiantes involucradas mientras la Secretaría de Educación determina la sanción definitiva.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado ya anunció que actuará de oficio, en lo que es su segunda intervención en el ciclo escolar en esa escuela.

Este caso se suma a los ocho casos de violencia entre estudiantes registrados en esta quincena en Tamaulipas, que la propia SET reconoció como un incremento preocupante.