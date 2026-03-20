Laboran bajo protesta empleados de la Clínica Hospital del ISSSTE

Las quejas de los trabajadores incluyen hostigamiento y acoso verbal, ya presentadas ante el subdelegado médico y el encargado interino de la delegación

Los trabajadores de la Clínica Hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria han decidido manifestarse debido a la situación crítica que enfrentan.

El Dr. Arturo Martínez, médico del hospital, destacó que este es un centro de segundo nivel con una plantilla estructurada de acuerdo con sus necesidades.

Sin embargo, ha habido una notable desorganización en los turnos de trabajo, donde algunos especialistas están ausentes mientras otros turnos están sobrecargados, lo que ha generado conflictos en la atención.

“Algunos pacientes están hospitalizados más tiempo del requerido por falta de insumos y equipo médico. Por ejemplo, tenemos a una compañera internada desde hace más de una semana que aún no ha sido operada por falta de una placa. Esto refleja una falta de supervisión médica que necesita ser atendida urgentemente”, afirmó el Dr. Martínez.

Claudia Margarita Hernández Sosa, secretaria de Escalafón de la sección 33 del Sindicato Estatal de los Trabajadores del ISSSTE, denunció violaciones a los derechos laborales, mencionando que se está limitando la posibilidad de que los trabajadores accedan a puestos de confianza, favoreciendo en su lugar a personal externo.

El Dr. Jaime Mejía Olivo, jefe de ginecología, expresó su preocupación al señalar que, en sus 45 años de labor en la clínica, nunca había presenciado una situación tan grave. Criticó al director actual, Carlos Alberto Mendoza Banda, acusándolo de maltrato y acoso laboral, además de haber colocado a personas sin el perfil adecuado en puestos clave.

Las quejas de los trabajadores incluyen hostigamiento y acoso verbal, ya presentadas ante el subdelegado médico y el encargado interino de la delegación. Aunque algunas áreas están cerradas, el servicio a los derechohabientes no se ha visto afectado.

Erika Martínez, delegada sindical de la unidad, comentó que se ha intentado dialogar con el subdelegado médico, pero no han recibido respuestas satisfactorias.

“Estamos trabajando bajo protesta, exigiendo que nuestras condiciones laborales sean respetadas y que no se asignen puestos por amiguismo o compadrazgo”, afirmó.

Los trabajadores han colocado mantas en el acceso principal de la clínica, exigiendo ser considerados para los puestos de confianza según su experiencia y perfil, de acuerdo con el Art. 29 Fracc. VII CGT.

La situación en la Clínica Hospital del ISSSTE de Ciudad Victoria pone de relieve la necesidad urgente de atención a las demandas de los trabajadores de la salud, quienes buscan un entorno laboral justo y equitativo.