La Universidad Autónoma de Tamaulipas amplía su oferta académica

La universidad enfocará esfuerzos en el fortalecimiento del posgrado, con el desarrollo y consolidación de programas de maestría y doctorado.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, informó que la institución mantiene un proceso de expansión académica e infraestructura en diversas regiones de Tamaulipas mediante nuevas preparatorias y programas universitarios adaptados a necesidades productivas y sociales.

Creación de nuevas preparatorias y carreras universitarias

En Nuevo Laredo ya se cuenta con una nueva preparatoria, mientras que en Río Bravo se abrió la carrera de Ingeniería Agrónoma y se amplían aulas para aumentar la matrícula. En Ciudad Victoria se incorporó la licenciatura en Arquitectura y se fortaleció la matrícula en otras licenciaturas.

Proyecciones académicas en Tampico y educación virtual

En Tampico se proyecta la apertura de una nueva preparatoria de carácter general, que se sumará a la existente de formación musical. Además, se implementarán programas en áreas como inteligencia artificial, ingenierías y modalidades virtuales, incluyendo el nivel medio superior en línea para mayores de 18 años.

Fortalecimiento de posgrados en 2026

Durante el presente año, la universidad enfocará esfuerzos en el fortalecimiento del posgrado, con el desarrollo y consolidación de programas de maestría y doctorado.

Declaración del rector sobre la expansión

“En Nuevo Laredo tenemos ya una preparatoria nueva; en Río Bravo aperturamos la carrera de ingeniero agrónomo y estamos creciendo en salones para aumentar la matrícula; en Ciudad Victoria también tenemos Arquitectura y seguimos ampliando la matrícula de las diferentes licenciaturas.

En Tampico vamos a aperturar una nueva preparatoria de carácter general, ya que actualmente contamos con una de formación musical. Tenemos carreras de inteligencia artificial, ingenierías y algunas de manera virtual; además, ya abrimos el nivel medio superior en línea para mayores de 18 años. Este año lo vamos a dedicar al desarrollo del posgrado, fortaleciendo tanto maestrías como doctorados”, explicó Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT.