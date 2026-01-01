'La Última Reta', tradición futbolera que une generaciones

Amigos de la infancia mantienen viva 'La Última Reta', un partido anual que hoy reúne a padres e hijos como símbolo de amistad y legado

Un grupo de amigos de la infancia volvió a reunirse, como cada fin de año, para jugar lo que ellos mismos llaman “La Última Reta”, una tradición futbolera que ha logrado mantenerse viva pese al paso del tiempo y las responsabilidades de la adultez.

Se trata de una costumbre que nació en su niñez y que, con los años, se ha transformado en un ritual que va más allá del deporte, convirtiéndose en un espacio de reencuentro entre amigos que comparten historia, afecto y una misma pasión por el fútbol.

Humberto Ponce, uno de los jugadores, destacó el valor emocional que tiene este encuentro anual.

“El verlos ya con familia, que sean hombres de bien, que trabajan duro durante 300 días al año prácticamente, que vienen de ciudades de Estados Unidos un poco lejos, ya en las afueras de Texas, venir y que se avienten horas manejando, se siente muy bonito que nos podamos juntar todavía después de tantos años”, expresó.

En sus primeros años, el tiempo en la cancha no representaba una limitación, pues podían jugar durante horas sin preocuparse por el cansancio ni por otras obligaciones.

Hoy, ya como adultos, las fuerzas no son las mismas y el ritmo del juego ha cambiado, pero el deseo de reunirse y compartir el balón permanece intacto.

Por ello, los jugadores ahora se hacen acompañar por sus hijos, quienes participan en los encuentros y aseguran la continuidad de esta tradición que comenzó hace décadas.

Ismael Peña, otro de los integrantes del grupo, resaltó lo que significa compartir esta experiencia con la siguiente generación.

“No tenía en mente eso, pero me siento muy contento de poder compartir con mi hijo esos momentos que son muy bonitos, la verdad me da mucha nostalgia de volvernos a ver, compartir esos momentos con ellos, ahora traer a mi hijo y que también lo disfrute”, comentó.

Humberto Ponce agregó que esta idea de involucrar a los hijos surgió conforme fueron formando familia.

“Al inicio no se vería eso, hasta hace apenas unos 10 años cuando mucho fue cuando empezamos a formar familia y dijimos qué bonito que siga la tradición, en algún momento que ellos nos acompañaran, y mira, ahora están aquí”, señaló.

De esta manera, “La Última Reta” no solo se mantiene vigente, sino que también se transmite a una nueva generación que empieza a apropiarse del significado de este ritual deportivo.

Más que un simple partido, este encuentro se ha convertido en una celebración de la amistad, de los años compartidos y de la vida misma, una tradición que —aseguran sus participantes— promete mantenerse viva en los años venideros.

Así lo expresó Humberto Ponce Jr., quien ya forma parte activa de la dinámica.

“Se me hace muy bien que lo estén pasando de generación en generación y que lo sigan practicando desde cuando estaban chiquitos hasta hoy en día; yo sí pienso seguir con mis amigos y con mis hijos también”, concluyó.