La plaza principal de Reynosa se convierte atractivo navideño

El espacio público fue adornado con miles de luces navideñas, creando un escenario ideal para que las familias se tomen fotografías

La plaza principal de Reynosa se ha convertido en uno de los destinos imperdibles durante la temporada de Navidad y fin de año, al ofrecer un ambiente festivo y familiar gracias a su colorida decoración y atractivos completamente gratuitos.

El espacio público fue adornado con miles de luces navideñas que iluminan cada rincón del lugar, creando un escenario ideal para que las familias se tomen fotografías, teniendo como marco principal un pino monumental y la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

Entre los atractivos que más llaman la atención se encuentra un carrusel de dos pisos, en el cual niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de un paseo sin costo alguno, conforme van llegando al lugar. Esta atracción se ha convertido en uno de los principales puntos de convivencia durante estas fechas.

A la par de la celebración decembrina, las autoridades decidieron seguir el ejemplo de algunas comunidades parroquiales, como la parroquia de Cristo Rey, y brindaron la oportunidad a emprendedores locales de instalarse en la plaza para dar a conocer y comercializar sus productos, con el objetivo de apoyar su economía y generar mejores expectativas de ingresos para el próximo año.

Todos los atractivos y actividades que se desarrollan en la plaza son gratuitos y están disponibles para el público en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, permitiendo que familias completas puedan disfrutar de un ambiente seguro, festivo y lleno de tradición durante esta temporada.