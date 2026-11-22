Con el paso del tiempo, el pueblo adoptó esa música y la acopló a ritmos alegres y movidos, ligados también a antiguos rituales de fertilidad

Con tambores, clarinete y un sentimiento que se hereda de generación en generación, la música de picota sigue viva en San Carlos, gracias a agrupaciones como Picoteros del Valle, que tienen ya cerca de 28 años interpretando esta tradición que identifica a todo Tamaulipas.

La picota tiene su origen en la Villa de San Carlos, enclavada en las serranías que sirvieron de refugio a los grupos indígenas que huían de los colonizadores.

La palabra ‘picota’ significa palo alto o columna, donde se exponía a la vergüenza pública a los reos al compás marcial del tambor y el clarinete.

Con el paso del tiempo, el pueblo adoptó esa música y la acopló a ritmos alegres y movidos, ligados también a antiguos rituales de fertilidad.

Así, lo que nació como un sonido de castigo se transformó en fiesta, en baile con los pies descalzos y trajes de manta bordados con flores, y en el sello musical más representativo del centro de Tamaulipas.

La picota se hizo muy famosa en el siglo XVIII, cuando San Carlos era una villa importante y capital del Nuevo Santander -hoy Tamaulipas-, entre 1769 y 1811.

Ese auge coincidió con la bonanza minera de la región, pues en 1769 la capital se trasladó a San Carlos justo cuando la minería tomaba fuerza, con más de 130 artes de beneficio y un fuerte auge en los reales de San José y San Nicolás de Croix entre 1768 y 1772.

En entrevista, Alberto Valles Salcedo, integrante de la agrupación, recordó que todo comenzó en la Casa de la Cultura, donde acudía a clases de ejecución de tambores y guitarra.

Poco tiempo después ingresó su primo hermano, quien toca el clarinete, y al frecuentarse tanto en familia, decidieron juntarse para tocar en la plaza y en los eventos del pueblo.

Así nació Picoteros del Valle, un grupo que desde entonces no ha dejado de llevar la música de picota a la mayor parte del estado de Tamaulipas y a gran parte del país.

Incluso ha acompañado a diferentes grupos de danza de Ciudad Victoria y a la UAT.

Valles Salcedo destacó que las clases que recibían en la Casa de la Cultura las impartía el maestro Javier de la Fuente.

Él tuvo la fortuna de asistir a una invitación en París, Francia, donde llevó en representación de San Carlos toda la música de picota.

San Carlos, dijo, es muy reconocido por la música de picota y también por el mezcal. Como Picoteros del Valle le han dado mucha difusión a esta tradición para que no se pierda.

Actualmente, Alberto Valles Salcedo es responsable de un semillero de picota en San Carlos, que tiene trabajando apenas alrededor de cuatro meses.

Se trata de un taller totalmente gratuito, en el que participan alrededor de 25 alumnos, entre hombres y mujeres.

Aseguró que las nuevas generaciones sí están interesadas en esta música, pues los niños se muestran muy entusiasmados.

Sobre la evolución de la música, explicó que poco a poco se han ido acoplando a diferentes ritmos, y ahora hasta el ritmo de guapango se mezcla con la picota.

Como Picoteros del Valle ya cantan canciones de lo que les pide el público, aunque los sones originales se quedan como están, solo les dan un poquito más de sabor y les hacen arreglos.

Entre las canciones de picota más comunes se encuentran El Brinquito, El Tamaulipeco y El Sinaloense. Este último está acoplado a la música de picota.

Hoy la picota sigue prevaleciendo porque San Carlos la lleva en el corazón y la comparte al mundo entero.