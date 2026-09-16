La Independencia de México se aprende lúdicamente en las escuelas

Para reforzar el aprendizaje, los docentes utilizan diversos materiales, entre ellos videos animados donde interactúan personajes históricos

En todos los niveles académicos, la lucha de Independencia de México se aborda de acuerdo con la edad y grado de los alumnos. En la primaria Narciso Mendoza, los maestros explican esta etapa histórica a los niños con un lenguaje adecuado y fácil de comprender, apoyándose en actividades que permiten acercarlos a la historia de una manera lúdica y formativa.

Mónica Valeria Meléndez Reyes, maestra de tercer grado, destacó la importancia de transmitir a los estudiantes el significado de esta gesta histórica y los valores relacionados con la libertad y el amor por México.

“Es un hecho muy importante para todos los mexicanos. Recordar este hecho es también transmitirles a los niños que fue algo de libertad, de valentía, de amor hacia nuestro país, en donde diferentes personajes dieron su vida, y cómo podemos hacerlo a través de dinámicas y actividades que puedan ser significativas para ellos”, explicó.

Para reforzar el aprendizaje, los docentes utilizan diversos materiales, entre ellos videos animados donde interactúan personajes históricos, comenzando por don Miguel Hidalgo y Costilla. Después de conocer estos acontecimientos, los alumnos realizan preguntas a sus maestras y elaboran maquetas que posteriormente utilizan para explicar la gesta de Independencia.

Durante una de estas actividades, la docente explicó el trabajo que realizaba una de las alumnas: “Esto es un ejemplo de una maqueta que estamos realizando. Ella ya armó lo que es la parte donde va a ir insertando cada uno de los personajes representativos de este suceso de la Independencia”.

Por tratarse de una lucha histórica en la que muchas personas entregaron su vida, las maestras buscan abordar el tema con sensibilidad y de acuerdo con la edad de los menores, ayudándolos a comprender que actualmente existen leyes y mecanismos para hacer valer sus derechos y buscar justicia.

Ana Cristina Treviño Faz, maestra de primer grado, explicó que este aprendizaje permite que los niños comprendan el significado de la libertad que hoy disfrutan como mexicanos.

“Con nuestros chicos lo trabajamos de que, gracias a esas personas que lucharon por nosotros, nosotros somos un país libre, independiente. Nosotros podemos andar por la calle y tener lo de nosotros. Entonces ellos se emocionan y dicen: ‘Entonces somos libres, somos libres como mexicanos, gracias a don Miguel Hidalgo y todos los personajes que lo apoyaron en ese momento’”, señaló.

Como parte de estas actividades formativas, la música tradicional también tiene un papel importante durante los festejos patrios, ya que permite fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo y el conocimiento de las tradiciones mexicanas.

La maestra Ana Cristina Treviño Faz agregó que los alumnos también participarán en actividades culturales y de convivencia, entre ellas bailables y una kermés, experiencias que generan entusiasmo entre los pequeños.

“Ya se hicieron los vestuarios, vamos a bailar, vamos a tener la kermés y ellos se emocionan por tener esta experiencia en una escuela más grande”, comentó.

De esta manera, la celebración de la Independencia trasciende los festejos patrios y se convierte en una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan su historia mediante actividades que despiertan su interés, fortalecen su identidad y les permiten aprender de manera significativa.