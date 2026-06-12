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La fiesta del fútbol llega con factura millonaria para Reynosa

Por: Víctor Hugo Guerra

11 Junio 2026, 15:03

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Autoridades locales señalaron que tan sólo los permisos y derechos necesarios para proyectar los partidos representan una inversión superior a los 6 mdp

La fiesta del fútbol llega con factura millonaria para Reynosa

La retransmisión de los encuentros de la fiesta más grande del fútbol en la plaza principal de Reynosa tendrá un costo superior a los 8 millones de pesos para las arcas municipales, de acuerdo con información dada a conocer por el Ayuntamiento.

Autoridades locales señalaron que tan sólo los permisos y derechos necesarios para proyectar los partidos representan una inversión superior a los 6 millones de pesos, recursos que fueron destinados para evitar posibles multas y sanciones relacionadas con la difusión pública de los encuentros.

A esta cantidad se suman cerca de 2 millones de pesos adicionales destinados a la instalación de una pantalla gigante, equipo de audio, logística, mobiliario, una gran carpa y la decoración temática colocada en la plaza principal para ambientar el evento.

La inversión ha generado cuestionamientos entre algunos sectores de la población debido a que se trata de recursos públicos destinados a la retransmisión de un espectáculo deportivo, en una ciudad que enfrenta necesidades permanentes en áreas como infraestructura urbana, servicios públicos y seguridad.

Mientras las autoridades defienden el proyecto como una alternativa de convivencia y entretenimiento para las familias, el monto destinado a la actividad abre nuevamente el debate sobre las prioridades del gasto público y el costo que tendrá para Reynosa sumarse a la celebración de la gran fiesta futbolera.

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