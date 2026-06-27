La curiosa historia del perro hallado en festejos del Mundial

Una perrita desaparecida fue hallada por su dueño entre aficionados que celebraban el triunfo de México en el Mundial; el emotivo reencuentro se hizo viral.

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El Mundial no solo nos ha dejado goles y celebraciones, sino también historias curiosas que han conquistado las redes sociales. Una de ellas fue la de una perrita desaparecida que logró reunirse con su dueña después de aparecer en un video 'celebrando' el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia.

Un mes antes del hallazgo, la propietaria había publicado en un grupo de vecinos de Facebook la desaparición de su mascota. En la publicación explicó que la perrita se había extraviado tras salir de su domicilio ubicado sobre la calle San Carlos, en la colonia Lomas de Guadalupe en Ciudad Victoria, y pidió ayuda para localizarla.

"Si alguien la ve o tiene cualquier información, por favor comuníquense conmigo lo antes posible. Se los agradecería muchísimo", escribió en su mensaje, acompañado de varias fotografías de la mascota.

La encontró en un video de los festejos mundialistas

El caso dio un giro inesperado cuando, tras la victoria de México en el Mundial, comenzó a circular un video en redes sociales donde cientos de aficionados celebraban en la vía pública. En las imágenes, un joven aparece cargando a una perrita mientras participa en los festejos, escena que llamó la atención de miles de usuarios.

Al ver el video, la dueña reconoció de inmediato a su mascota gracias a sus características físicas, entre ellas el color de su pelaje y las marcas alrededor de sus ojos. De acuerdo con publicaciones compartidas en redes sociales, logró ponerse en contacto con las personas involucradas y finalmente pudo reunirse con ella.

El reencuentro se vuelve viral

La historia rápidamente generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios bromearon asegurando que la perrita "también salió a celebrar el triunfo de México", otros destacaron el desenlace feliz después de varios días de incertidumbre para la familia.

El caso en una de las anécdotas más curiosas surgidas durante los festejos por la reciente victoria de la Selección Mexicana.