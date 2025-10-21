La cuera tamaulipeca: un símbolo de identidad y orgullo

Este 20 de octubre se celebra el Día Nacional de la Cuera Tamaulipeca, una prensa artesanal que requiere habilidad y dedicación

Hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Nacional de la Cuera Tamaulipeca, una prenda artesanal que es un ícono distintivo del estado de Tamaulipas.

La cuera tamaulipeca tiene su origen en la Revolución Mexicana, específicamente en 1913, cuando el general Alberto Carrera Torres ordenó su confección en el municipio de Bustamante, Tamaulipas.

En Tula, Tamaulipas, la familia Reyna fue quien por generaciones ha confeccionado estas prendas y en Ciudad Victoria, cuatro generaciones de la familia Heaberli siguen con la elaboración y confección de esta indumentaria.

La prenda original era sencilla, semejante a los cotones de los indios americanos, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo cultural y de identidad para los tamaulipecos.

Hace unos días, las autoridades gubernamentales de Tamaulipas realizaron la solicitud formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para la declaratoria de protección de indicación geográfica de la cuera tamaulipeca.

“La cuera tamaulipeca no es solo una prenda típica; es el símbolo que une a nuestro pueblo con su historia, su identidad ganadera y su vocación artesanal. Esta solicitud representa un paso firme para salvaguardar ese legado, dignificar a sus productores y proyectar al mundo la riqueza cultural de nuestra tierra”, expresó la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar ante el director general del IMPI, Santiago Nieto.

La confección y los artesanos

La confección de la cuera tamaulipeca es un proceso artesanal que requiere habilidad y dedicación. Actualmente, existen ocho talleres en Tula, Tamaulipas, que se dedican a fabricar esta prenda.

Los artesanos de Tula trabajan cuidadosamente cada detalle, utilizando colores naturales y técnicas tradicionales para crear una prenda única y auténtica.

Personajes que la han portado

La cuera tamaulipeca ha sido portada por personajes destacados como:

-El papa Juan Pablo II

- Saúl 'El Canelo' Álvarez, boxeador

- Julio César Chávez, boxeador

Entre muchas otras figuras internacionales.