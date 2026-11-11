LLuvias acumulan hasta 32 toneladas de basura en Matamoros

Se pidió a la población evitar sacar la basura cuando exista pronóstico de lluvias o dejarla en lugares donde pueda ser arrastrada por el agua

Las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en distintos sectores de Matamoros también dejaron una importante acumulación de basura en la infraestructura de drenaje pluvial, por lo que durante los dos días de contingencia fueron retiradas 32 toneladas de desechos de cárcamos y bocas de tormenta.

César Rafael Reyes Garza, secretario de Servicios Públicos del Gobierno Municipal, informó que los trabajos de limpieza se concentraron en estos puntos, donde encontraron residuos que fueron arrastrados por las corrientes de agua durante las precipitaciones.

Basura provoca obstrucciones en el drenaje pluvial

El funcionario señaló que una parte de los problemas de obstrucción en los sistemas de desagüe estuvo relacionada con la basura que algunos ciudadanos dejan en calles, banquetas y camellones, la cual termina en los drenes cuando se presentan lluvias.

Explicó que sectores bajos de la ciudad, como Los Sauces, la colonia España y Buenavista, reciben parte de estos desechos debido a que son zonas hacia donde escurre el agua, lo que puede generar taponamientos y complicar el desfogue durante las precipitaciones.

Piden evitar sacar la basura cuando se pronostiquen lluvias

Ante esta situación, Reyes Garza pidió a la población evitar sacar la basura cuando exista pronóstico de lluvias o dejarla en lugares donde pueda ser arrastrada por el agua. Recomendó mantener los residuos dentro de botes o recipientes hasta que pase el camión recolector.

Finalmente, reiteró que mantener limpias las calles y evitar que los desechos lleguen a los drenes es una medida que contribuye al funcionamiento de la infraestructura pluvial, especialmente durante temporadas de lluvias intensas.