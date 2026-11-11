Katalyna Méndez plantea mejorar red de agua en Victoria

Resaltó la importancia de mantener las acciones emergentes de abastecimiento mediante pipas y cisternas, sin descuidar la prevención a largo plazo

La diputada local de Morena, Katalyna Méndez Cepeda, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Recursos Hidráulicos del Estado, Raúl Quiroga Álvarez, para abordar la problemática hídrica en Ciudad Victoria y proponer reformas que permitan optimizar la planeación de la inversión pública en este rubro.

Crecimiento urbano supera la capacidad de la red

La legisladora señaló que el crecimiento urbano de la capital ha superado la capacidad de su red hidrosanitaria, lo que genera un rezago que requiere inversiones urgentes. “Necesitamos adelantarnos y pensar en una siguiente etapa para la ciudad, que nos permita garantizar un desarrollo responsable”, señaló la legisladora.

Méndez Cepeda dijo que, la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” cumple con su función de llevar agua a la ciudad, es indispensable atender la red municipal para asegurar que el recurso llegue efectivamente a los hogares victorenses.

Piden mantener el abastecimiento con pipas

Resaltó la importancia de mantener las acciones emergentes de abastecimiento mediante pipas y cisternas, sin descuidar la prevención a largo plazo.