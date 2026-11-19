La legisladora calificó la denuncia como un ataque político del PAN y afirmó que el señalamiento no limita sus aspiraciones

La diputada local de Morena, Katalyna Méndez Cepeda, prefirió reservar comentario alguno respecto a las versiones sobre una supuesta terna seleccionada por la Comisión Nacional de Elecciones de su partido, en la que presuntamente figuran Pepe Braña, Hugo Reséndez y la propia legisladora.

Afirmó que esperará los anuncios oficiales y pidió evitar especulaciones que puedan confundir a la militancia. También reconoció que ha viajado a la Ciudad de México para asistir a reuniones institucionales, pero negó que exista un “pacto de silencio” entre quienes participan en el proceso interno.

“Siempre he sido disciplinada y respetuosa de los tiempos del partido, hay que esperar las publicaciones oficiales y, desde la posición que se nos permita participar, así lo haremos”, señaló.

Responde a denuncia del PAN ante el IETAM

Al ser cuestionada sobre la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), por presuntas faltas relacionadas con actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos, Méndez Cepeda sostuvo que, según su entendimiento, el órgano electoral no le atribuyó delitos electorales, sino una falta administrativa por un video publicado en sus redes sociales.

Explicó que en la grabación aparecen menores cuyas caras no fueron difuminadas y aseguró contar con autorización de sus padres y dijo que no recibió quejas, aunque decidió retirar el video de sus redes.

La legisladora tiene tres días para impugnar, pero no lo hará, pues consideró que el hecho no afecta su participación en el proceso interno.

La legisladora calificó la denuncia como un ataque político del PAN y afirmó que el señalamiento no limita sus aspiraciones.

Precisa su registro para la coordinación municipal

Sobre la posibilidad de registrarse para competir por una diputación federal, una diputación local o la presidencia municipal, respondió que todavía analiza la convocatoria para los distritos locales. Precisó que, por ahora, únicamente está registrada para la coordinación municipal de Morena.