Katalyna Méndez espera convocatoria para buscar alcaldía

La legisladora enfatizó que, por ahora, su enfoque y el del movimiento es trabajar en unidad y respetar los tiempos electorales

La diputada local por Morena, Katalyna Méndez Cepeda, señaló que se mantiene a la espera de la publicación de la convocatoria oficial de su partido para determinar si solicitará licencia a su cargo en el Congreso de Tamaulipas, con el objetivo de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Victoria.

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas, Méndez Cepeda indicó que está pendiente de los lineamientos que emita la dirigencia nacional de Morena.

“Sabemos, por voz de nuestra presidenta estatal, que tal vez en los próximos días de este mes de septiembre se publique la convocatoria. Vamos a esperar para ver si hay necesidad de presentar licencia y bajo qué condiciones podremos participar”, explicó.

Esperará los tiempos electorales de Morena

La legisladora enfatizó que, por ahora, su enfoque y el del movimiento es trabajar en unidad y respetar los tiempos electorales.

“Como he dicho, queremos representar a las mujeres en este proceso. No hay prisa; nos seguiremos organizando y esperando los tiempos”, subrayó, asegurando que existe unidad dentro de Morena para representar a los miles de militantes y familias tamaulipecas que confían en la Cuarta Transformación durante este proceso electoral 2026-2027.

Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de su asistencia al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) como consejera del partido, donde acompañó a los integrantes del Comité Directivo Estatal durante la entrega de la documentación de intención para participar en la contienda.

Confía en los órganos electorales de Tamaulipas

Finalmente, la diputada expresó su confianza en los órganos electorales del estado y destacó el trabajo de coordinación que ha realizado su partido.