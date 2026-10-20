Karl Heinz abre la puerta a buscar una alcaldía por Partido Verde

Sostuvo que por el momento su prioridad es cumplir con la encomienda al frente de la Seduma y rechazó que utilice la dependencia para posicionarse

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, dejó abierta la puerta para contender por una candidatura en las próximas elecciones, bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México.

El funcionario estatal admitió este 19 de octubre que analiza su participación en la contienda electoral y que mantiene diálogo permanente con la dirigencia del Verde, partido aliado de Morena en Tamaulipas.

Aunque no confirmó el cargo que buscaría, no ocultó que la capital del estado es una de las opciones que valora dentro de los escenarios políticos que se construyen en la alianza Morena-PVEM-PT.

“Estamos analizando los escenarios, atentos a los acuerdos entre los partidos aliados. Tengo comunicación con el Verde”, señaló al ser cuestionado sobre sus aspiraciones.

Karl Heinz Becker mantiene abierta la posibilidad de una candidatura

Sostuvo que por el momento su prioridad es cumplir con la encomienda al frente de la Seduma y rechazó que utilice la dependencia para posicionarse electoralmente.

Como parte de los resultados de su gestión, destacó que en los últimos seis meses se lograron regularizar siete bancos de materiales en el estado, dos más están en proceso de pago y otros 14 han mostrado interés en ponerse al corriente.

Además, informó que en la capital se han retirado más de 800 toneladas de residuos de tiraderos clandestinos, como parte de las acciones de saneamiento ambiental.

Becker Hernández precisó que será hasta que se definan los tiempos políticos y las reglas de la coalición cuando tome una decisión definitiva, pero dejó en claro que la posibilidad de aparecer en la boleta por la vía del Partido Verde sigue sobre la mesa.