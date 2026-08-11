Juez advierte nueva orden de aprehensión a padre de Dafne

El juez Sánchez Wong dejó claro que si Gabriel “N” vuelve a incumplir una orden de comparecencia presencial, podrían activarse nuevas medidas en su contra

Una nueva incomparecencia presencial podría complicar aún más la situación jurídica de Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, luego de que un juez advirtiera que podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia y enfrentar una nueva orden de aprehensión.

La advertencia surgió durante la audiencia celebrada este lunes 10 de agosto en El Mante, Tamaulipas, después de que el imputado participara nuevamente a distancia mediante Zoom, pese a que previamente se le había requerido acudir físicamente ante el juzgador.

El juez Sánchez Wong dejó claro que la posibilidad de continuar utilizando mecanismos que retrasen las diligencias no será indefinida y señaló que, si Gabriel “N” vuelve a incumplir una orden de comparecencia presencial, podrían activarse nuevas medidas en su contra.

De concretarse una nueva incomparecencia, el imputado podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, condición que permitiría a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) actuar para obtener una nueva orden de aprehensión.

La defensa, encabezada por el abogado Mario Enrique Fuentes Medina, argumentó que la participación remota obedece a presuntos riesgos para la seguridad de su representado.

Sostuvo que la legislación contempla la posibilidad de comparecer mediante medios electrónicos cuando existe un peligro comprobable para la integridad del imputado y señaló como antecedente las agresiones verbales ocurridas durante diligencias anteriores.

El juez también llamó la atención sobre otro elemento que ha marcado el desarrollo del proceso: los constantes cambios en la defensa de Gabriel “N”.

En cinco diligencias, el imputado ha sustituido a su abogado en tres ocasiones, situación que, de acuerdo con el juzgador, no puede utilizarse para provocar aplazamientos indefinidos dentro del procedimiento.

Sánchez Wong advirtió que, si Gabriel “N” vuelve a cambiar de defensor particular, podría no autorizarse una nueva designación y el proceso continuaría con un abogado público de oficio.

El caso se remonta a 2019, cuando Dafne tenía seis años y su madre, Alejandra Quintos, presentó la denuncia contra Gabriel “N”. La investigación fue iniciada bajo la clasificación de violación equiparada agravada y posteriormente el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

El imputado permaneció aproximadamente dos años en prisión preventiva, pero recuperó su libertad mientras el proceso continuó en curso.

Durante las últimas diligencias, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas incorporó nuevos elementos a una carpeta integrada por seis tomos. La defensa solicitó el pasado viernes un plazo de 30 días para revisar el expediente, pero el juez consideró excesivo ese periodo y concedió únicamente dos días naturales.

Al 10 de agosto de 2026, Gabriel “N” no cuenta con una sentencia que determine su responsabilidad penal, por lo que mantiene su calidad de imputado.

Sin embargo, la advertencia emitida durante la audiencia coloca al padre de Dafne ante un nuevo escenario: si vuelve a incumplir una orden para presentarse físicamente ante el juez, podría perder la posibilidad de continuar el proceso en libertad y enfrentar una nueva orden de aprehensión.