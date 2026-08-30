Judicializan nuevo caso contra integrante de academia militar

Juan Jesús “M” enfrenta un proceso por presunta violación agravada contra una estudiante de 16 años, en un caso distinto al de Dafne Zapata

La investigación por hechos presuntamente ocurridos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz dio este viernes un nuevo paso en los tribunales, con la presentación ante un juez de control de Juan Jesús “M”, señalado por su probable participación en el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante de 16 años, en un caso distinto al proceso relacionado con la muerte de Dafne Zapata Quintos.

El joven, hermano de Estrellita “M”, arribó alrededor de las 12:23 horas a la Ciudad Judicial de Altamira, donde se llevó a cabo la audiencia inicial para conocer formalmente los motivos de su detención y los señalamientos formulados en su contra.

Juan Jesús “M” fue detenido en Altamira por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra Mujeres por Razón de Género.

De acuerdo con lo informado por el abogado Omar Pérez, quien representa legalmente a la madre de la adolescente, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada aproximadamente dos semanas después del fallecimiento de Dafne Zapata Quintos.

Denuncia habría surgido tras otros señalamientos contra la academia

Según lo manifestado por el defensor, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la menor cursaba sus estudios de preparatoria en la institución y no durante el campamento de verano en el que participó Dafne.

La madre de la adolescente, Graciela Rosas, señaló que su hija le reveló lo ocurrido después de concluir el ciclo escolar, cuando comenzaron a conocerse otros señalamientos relacionados con la academia.

Ante esta situación, decidió acudir ante las autoridades y presentar la denuncia, con la expectativa de que el caso avance y se haga justicia para su hija y para otros estudiantes que pudieran haber enfrentado situaciones similares.

Rosas hizo además un llamado a madres y padres de familia para que no tengan miedo de denunciar si sus hijos han sido víctimas de alguna situación semejante.

Juez definirá la situación jurídica del detenido

La denunciante subrayó que la detención representa apenas el inicio de un procedimiento y que corresponderá a las autoridades investigar los hechos, valorar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal.

Durante la audiencia, el juez deberá definir la situación jurídica de Juan Jesús “M”, mientras su defensa tiene la posibilidad de solicitar la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos.

El detenido no se encuentra acusado en este procedimiento por la muerte de Dafne Zapata Quintos; se trata de una investigación independiente por los hechos denunciados en agravio de la adolescente de 16 años.

Será el Poder Judicial el que determine, con base en los elementos presentados por las partes, si existen condiciones para vincularlo o no a proceso, mientras continúa el desarrollo de la investigación y prevalece el principio de presunción de inocencia.