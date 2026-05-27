Jubilados de Pemex y CFE llevan protesta al Poder Judicial

Los manifestantes denunciaron afectaciones económicas severas luego de que sus ingresos fueran reducidos en más del 60 por ciento.

Trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al edificio del Poder Judicial de la Federación en Reynosa para continuar con sus manifestaciones por el recorte en sus pensiones.

Los inconformes aseguran que mantendrán la lucha hasta recuperar los pagos que, afirman, fueron acordados en sus contratos laborales tras décadas de servicio.

Alejandro Valle Corona señaló que hasta el momento ninguna autoridad ha dado solución a sus demandas.

“No pararemos y no callaremos hasta no tener nuestras pensiones con las que fuimos firmados los contratos de trabajo… trabajamos arriba de 30 años cada uno de nosotros”, expresó.

Los manifestantes denunciaron afectaciones económicas severas luego de que sus ingresos fueran reducidos en más del 60 por ciento.

Luis Ignacio Alcocer aseguró que no han recibido explicaciones claras sobre los descuentos aplicados a sus prestaciones.

“No ha habido hasta ahorita una comunicación de qué fue lo que hicieron… ahorita nada más viene gana tanto”, reclamó.

Por su parte, Israel Martínez advirtió que muchos de los afectados son adultos mayores que requieren atención médica especializada y actualmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

“Imaginen, en mi caso, me quitaron más del 60% de lo que ganaba… somos personas muy vulnerables que requerimos atención médica especializada”, señaló.

Los jubilados también denunciaron que han intentado acercarse con diputados y senadores de Tamaulipas sin obtener respuesta hasta el momento.

Para ex trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, la situación también incluye mala atención médica y pensiones insuficientes para cubrir gastos básicos.

Antonio Ibarra calificó los descuentos como injustificados luego de años de trabajo dentro de la empresa.

“Los descuentos que nos hicieron son ilógicos… son salarios ganados con tantos años de servicio para tener un retiro digno y no estar batallando”, expresó.

Los manifestantes advirtieron que las protestas continuarán aumentando mientras no exista una respuesta oficial a sus demandas y adelantaron que buscarán trasladar sus movilizaciones a Ciudad Victoria.

Alejandro Valle Corona indicó que intentarán reunirse con senadores y diputados locales que respaldaron la reforma al artículo 127 constitucional.