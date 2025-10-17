Jóvenes enfermeras concientizan sobre cáncer de mama en Reynosa

Los alumnos aprovecharon el tiempo de espera en las salas del hospital para alertar a la población sobre la importancia de conocer todo de esta enfermedad

Un grupo de jóvenes de la Escuela de Enfermería “José Ángel Cadena”, adherida a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llamó la atención en el Hospital Materno Infantil de Reynosa al realizar una actividad informativa sobre la prevención del cáncer de mama.

Los alumnos aprovecharon el tiempo de espera en las salas del hospital para alertar a la población sobre la importancia de conocer todo lo relacionado con esta enfermedad, utilizando gráficas y un lenguaje claro y directo para facilitar la comprensión de los asistentes.

Tony, alumno de enfermería, explicó a los presentes:

“Para empezar, ¿qué es el cáncer de mama? Es una enfermedad en donde las células de la mama son alteradas y se multiplican sin control, lo que puede producir tumores y, si no se controla, no se previene o no se diagnostica a tiempo, los tumores pueden propagarse a más partes del cuerpo y es lo que al final puede producir la muerte. Algunos factores de riesgo del cáncer de mama son ser mujer; a los hombres les puede dar cáncer de mama, pero hay mayor prevalencia en las mujeres.”

Todos los presentes en el hospital pudieron escuchar la explicación de los estudiantes, quienes pusieron especial énfasis en la importancia de la autoexploración desde casa para las mujeres.

Nicol, estudiante de enfermería, compartió algunos de los signos de alerta y medidas preventivas:

“Algunos de los síntomas son que tengan algún bulto, una hendidura, que su pezón esté enrojecido o tenga un color anaranjado, o alguna secreción en el pezón. Su prevención es tener una buena alimentación, hacer ejercicio y lo más importante, la exploración, que al menos se debe hacer una vez al mes.”

Durante la charla, los alumnos explicaron los tipos de alteraciones más frecuentes que pueden indicar que algo se está formando en el cuerpo y mostraron la forma correcta de realizar una autoexploración mamaria.

Tamara, alumna de enfermería, detalló la técnica paso a paso:

“La técnica de autoexploración: nos vamos a parar primero frente a un espejo con los brazos en los costados y vamos a ver nuestro pecho, vamos a ver lo que son las mamas y vamos a buscar los principales síntomas que son visibles a simple vista. Vamos a ver una asimetría muy notable, puede haber una mama mucho más grande que la otra; también podemos ver bultos a simple vista o algún hundimiento en las mamas.”

Finalmente, Tamara explicó la segunda parte del procedimiento, destacando la importancia de la detección temprana:

“Vamos a empezar desde el cuello hasta la axila y vamos a pasar lo que es la mama. De la mama nos vamos a ir de la periferia hacia el centro. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar alguna bolita que esté por ahí escondida, porque algunas se pueden ver a simple vista y otras no. Por eso vamos a tocar. No debes sentir dolor; si sientes dolor, ahí sí es un dato de alarma.”

Los pacientes se llevaron información clara y práctica sobre los métodos de exploración del cuerpo, reforzando el mensaje de que la mejor manera de salvar vidas es la detección oportuna de cualquier alteración.