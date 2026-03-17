Jóvenes de Victoria se capacitan gratis en electricidad

Actualmente, el grupo requiere de sillas o bancos para poder recibir las lecciones con mayor comodidad, así como material eléctrico y herramientas de trabajo

Con el firme objetivo de aprender un oficio y mejorar sus oportunidades laborales, un grupo de jóvenes de diversas colonias de la capital del estado se reúne cada sábado a las 5:00 de la tarde en el Camino Real a Tula, para participar en un curso gratuito de electricidad doméstica, informó el creador de este nuevo concepto de enseñanza, Rosendo Padrón Martínez.

Proyecto con enfoque altruista y sin fines políticos

“Este proyecto nace con una esencia altruista y sin fines de lucro, la actividad no busca politizarse ni tiene intereses partidistas; el único motor que nos mueve es brindar herramientas técnicas a la juventud para que aprendan a realizar instalaciones eléctricas seguras, ya sea para emprender su propio negocio o para realizar mejoras en sus propios hogares”, explicó.

Curso enfrenta carencias de material y equipo

A pesar del gran entusiasmo de los alumnos, quienes ya están cerca de concluir su formación y listos para salir al campo laboral, el curso enfrenta carencias materiales.

Actualmente, el grupo requiere de sillas o bancos para poder recibir las lecciones con mayor comodidad, así como material eléctrico y herramientas de trabajo para realizar las prácticas necesarias.

Solicitan apoyo ciudadano para continuar el proyecto

Al ser una capacitación gratuita, el apoyo de la ciudadanía y del sector privado es fundamental para que este proyecto siga creciendo y más jóvenes puedan beneficiarse de este conocimiento técnico que transforma vidas.

Estudiantes también buscan aportar al proyecto

Uno de los estudiantes, Artemio Crespo, consideró que todos pueden aportar: “Deberíamos de aportar cada uno independientemente de lo que podamos tener en la casa, nosotros mismos ir trayendo unas pinzas, ir trayendo lo que tengamos a la mano a veces los tenemos por ahí arrumbados”, puntualizó.

Invitan a sumarse con material o como alumno

Si deseas sumarte a esta causa, ya sea para estudiar o para apoyar con material, herramientas o mobiliario, puedes ponerte en contacto directamente con el Maestro Rosendo Padrón Martínez al teléfono: 834 126 56 09, cada granito de arena cuenta para impulsar el talento y el trabajo honrado de los jóvenes victorenses.