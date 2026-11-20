Su participación en Houston representa una nueva experiencia internacional y una oportunidad para poner en alto el nombre de su escuela, de Ciudad Victoria

Dos estudiantes de Ciudad Victoria representarán a Tamaulipas en un torneo internacional de futbol que se realizará en Houston, Texas. Ian Alexander Manzano Martínez y Jorge Iván Sánchez García, alumnos de la Primaria “Antonio Álvarez Berrones”, integran el equipo junto con otros jóvenes deportistas tamaulipecos.

Ian explicó que los jugadores fueron seleccionados mediante visorías, en las que se evaluaron su técnica y disciplina. El estudiante, quien participó en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 como encargado de entregar el balón oficial en el partido entre México y Sudáfrica, animó a otros niños y niñas a perseverar para alcanzar sus metas.

“Los invito para que luchen para cumplir sus sueños, primero tienen que entrenar, entrenar y entrenar, y tener mucha disciplina”, señaló.

Por su parte, Jorge Iván destacó el esfuerzo realizado durante los entrenamientos y aseguró que el equipo está decidido a dar lo mejor en la competencia, así que se encuentran listos para viajar a Houston el 23 de noviembre y regresarán el día 29.

“Yo invito a las niñas y niños para que le echen muchas ganas y logren sus sueños, que no se rajen y que les echen ganas a los entrenamientos”, puntualizó.

La directora del plantel, Alba Quintanilla Acosta, reconoció el trabajo de los estudiantes y de su entrenador, y afirmó que sus logros son motivo de orgullo para la comunidad escolar.

“Para la escuela es una proyección; son ejemplo a seguir, además de ellos, hay más estudiantes que han participado en torneos de futbol. Aquí hay mucho estudio, pero también deporte y otras actividades, por lo que nos sentimos muy contentos”, comentó.

Ian Alexander y Jorge Iván destacan tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Su participación en Houston representa una nueva experiencia internacional y una oportunidad para poner en alto el nombre de su escuela, de Ciudad Victoria y de Tamaulipas.