Jóvenes de 17 años ya pueden tramitar credencial del INE

El Módulo de Atención Ciudadana del INE Nuevo Laredo se ubica en la Calle González 5439, Colonia Hidalgo, y abre de lunes a viernes

Este martes inició el trámite anticipado de la credencial de elector para jóvenes de 17 años.

A partir del primero de septiembre, las y los jóvenes que cumplan los 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el seis de junio de2027, ya pueden solicitar la Credencial para Votar de forma anticipada, informó la junta distrital 01 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Nuevo Laredo.

Este tipo de trámite estará disponible del 1 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027.

Estos son los documentos requeridos

Los requisitos son presentar acta de nacimiento original, CURP Certificada por SEGOB, comprobante de domicilio reciente, que puede ser el recibo de luz, agua, gas, teléfono y/o servicio de cable con un máximo de tres meses de antigüedad.

También identificación con fotografía, que puede ser el pasaporte o credencial escolar vigentes, y último certificado o constancia de estudios con fotografía.

INE amplía horarios de atención en Nuevo Laredo

El Módulo de Atención Ciudadana del INE Nuevo Laredo se ubica en la Calle González 5439, Colonia Hidalgo, y abre de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, así como los sábados de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para mayor información comunicarse al teléfono 867 713-4822.