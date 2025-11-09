Joven muere tras derrapar su cuatrimoto en Ciudad Victoria

Luego de intentar rebasar a un camión, la víctima perdió el control y dio varias vueltas sobre el pavimento hasta ser embestido por la unidad

Durante la mañana de este sábado, un joven perdió la vida tras volcar su cuatrimoto sobre el Libramiento Naciones Unidas, en Ciudad Victoria.

Los hechos se registraron alrededor de las 9:30 horas, cuando un joven 19 años, que viajaba sobre el vehículo de oriente a poniente, cuando intentó rebasar a un camión tipo Torton que circulaba por la zona. Sin embargo, al querer rebasar al camión, la víctima terminó derrapando para luego terminar volcado.

De acuerdo con testigos, aunque el conductor intentó frenar el camión perteneciente a una empresa de materiales, este logró arrollar al joven para provocarle muerte instantánea.

Trabajadores de una estación de servicio reportaron el incidente a los números de emergencia de manera inmediata, pero al arribo de la ambulancia, los paramédicos solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos, agentes de tránsito municipal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia realizaron las diligencias correspondientes.

Será la Unidad General de Investigación los encargados de realizar las indagatorias necesarias para el deslinde de responsabilidades.