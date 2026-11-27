El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las causas precisas del accidente e investigar si la maquinaria, presentaba algún desperfecto

Una aparente mala maniobra al manipular una retroexcavadora terminó en tragedia la tarde de este jueves, cuando un joven operador perdió la vida al ser aplastado por la misma maquinaria que conducía.

Accidente ocurre junto al canal Guillermo Rodhe

Los hechos ocurrieron al mediodía, sobre la lateral del canal Guillermo Rodhe, a la altura de la colonia Fuentes, sección Lomas. De acuerdo con testigos, el trabajador circulaba a velocidad moderada cuando aparentemente la máquina presentó una falla, por lo que detuvo la marcha para descender y revisarla.

Sin embargo, presuntamente olvidó activar el freno de seguridad, lo que habría provocado que la pesada unidad avanzara y pasara por encima de su cuerpo, dejándolo sin vida debajo de la retroexcavadora.

Fiscalía investigará las causas del accidente

Al lugar acudieron familiares y compañeros del sindicato de operadores, quienes, consternados, confirmaron el fallecimiento del joven trabajador.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las causas precisas del accidente e investigar si la maquinaria, propiedad de una empresa particular, presentaba algún desperfecto que representara un riesgo para el operador y otros ciudadanos.