Joven fallece tras volcar e impactar tronco en Playa Bagdad

Un accidente fatal se registró este domingo en Playa Bagdad, donde una joven perdió la vida tras un percance en cuatrimoto junto a dos acompañantes.

Cuatrimoto vuelca tras impactar con tronco en Playa Bagdad

De acuerdo con información preliminar, la víctima circulaba con dos personas más cuando, de forma accidental, la unidad se impactó contra un tronco, provocando que volcara violentamente.

Una joven fallece en el lugar; otras dos resultan lesionadas

Tras el choque, una de las mujeres fue proyectada fuera del vehículo y perdió la vida en el sitio, quedando a la orilla de la playa.

Los otros dos ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital privado para recibir atención médica, mientras autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Accidentes en vehículos recreativos alertan sobre seguridad en playas

El incidente resalta la importancia de extremar precauciones en el manejo de vehículos recreativos en zonas turísticas, con el objetivo de prevenir tragedias y garantizar la seguridad de quienes disfrutan de la playa.