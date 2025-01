Joven desaparecido en Reynosa es localizado con vida

La desaparición de Gael Francisco Cantú Medrano, un joven de 20 años, movilizó a familiares y colectivos de búsqueda tras perderse su rastro el pasado 30 de diciembre. Gael fue visto por última vez al salir de su trabajo y tomar una brecha que conecta con el puente internacional Reynosa-Pharr, desde donde realizó su última llamada.

"Salió de su trabajo en la brecha El Guerreño, a unos 100 o 200 metros de su trabajo, antes de llegar a la libre de Reynosa a Río Bravo por el puente Pharr. Ahí fue la última vez que lo vieron. "Es un joven responsable, no toma, no fuma, no se droga; siempre ha sido muy responsable en su casa", declaró su hermano, Gustavo David Cantú Medrano.

La familia reportó la desaparición de Gael a las autoridades, esperando la activación del protocolo de búsqueda inmediata. Sin embargo, los días pasaron sin que se realizaran acciones concretas, lo que generó frustración e indignación entre sus allegados.

Ante la falta de respuesta, integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas" comenzaron una búsqueda independiente en la zona donde Gael fue visto por última vez.

"Les pedimos una búsqueda inmediata y dijeron que ellos lo hacían por su cuenta, pero que nosotros no podíamos acompañarlos por los riesgos que implicaba", agregó el hermano del joven.

Edith González, vocera del colectivo, criticó la falta de empatía y diligencia por parte de las autoridades: "La búsqueda inmediata es un protocolo que están obligados a realizar desde el momento uno. No sé por qué tanta negativa cuando una familia lo solicita. Sigue habiendo mucha negligencia".

Gracias a la presión social y al esfuerzo de los colectivos, la búsqueda tuvo un desenlace positivo. Gael fue liberado en buen estado de salud la mañana del 2 de enero.

"Alrededor de las 6:07 de la mañana, Gael fue liberado cerca del hotel City Express, a pocos metros de su trabajo. No presentaba golpes y estaba en buen estado de salud. "Al llegar al lugar, recurrió a su lugar de trabajo, donde contactaron a sus familiares", informó González.

Aunque el joven está a salvo, persisten las críticas hacia el actuar de las autoridades. Andrés Méndez Ñeco, también vocero del colectivo, enfatizó: "Tenemos pruebas de que todo se puede hacer si se actúa de inmediato. "Aquí lo que falta es empatía por parte de la fiscalía".

El caso de Gael Francisco pone de relieve la importancia del trabajo de los colectivos y la urgencia de fortalecer los protocolos de búsqueda inmediata para garantizar la seguridad de las personas desaparecidas.

