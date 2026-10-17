Joven compra su primer auto y termina arrastrado por la corriente

El auto fue a parar al dren pluvial de la calle Javier Mina de la colonia Minerva y, como pudo, el dueño salió y nadó hasta la superficie

En un canal a cielo abierto terminó un coche Volkswagen de los 80, el primero que con sus ahorros había comprado Mauricio López de 21 años.

Iba por su novia cuando de repente lo jaló la corriente por una fuerte lluvia que se desató en Tampico la mañana de este viernes, y que dejó varados a múltiples coches.

El auto fue a parar al dren pluvial de la calle Javier Mina de la colonia Minerva y como pudo, salió y nadó hasta la superficie.

El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia; sin embargo, no se registraron lesionados, solo el susto de Mauricio y los vecinos que no dieron crédito a lo sucedido.

Este viernes llovió en Tampico durante 4 horas ininterrumpidas, como parte de los efectos del frente frío número 2 que se aproxima para este fin de semana.