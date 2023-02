José Ramón Gómez se compromete a respaldar a empresarios

El candidato a senador por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, José Ramón Gómez Leal, asumió el compromiso de escuchar detenidamente las demandas del sector empresarial para después proponer soluciones en relación a los casos de extorsión y robo a comercios que se han venido presentando en algunos municipios de Tamaulipas, principalmente de la zona fronteriza.

“Escucharlos principalmente, recuerden que uno debe de escuchar luego proponer, claro que conozco todo el estado de Tamaulipas y es lo más importante escuchar, de hecho después de cada evento siempre me quedo a platicar con todos y ahí es donde me están platicando la problemática y uno los orienta con quien ir en dado caso que a un servidor no le corresponda y aquí va a ser igual, los voy a escuchar a todos sus inquietudes y de ahí las vamos a analizar”, dijo Gómez Leal.