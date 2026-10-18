José Ramón Gómez Leal esperará hasta 2027 para definir su futuro

El senador de Morena se mantendrá al margen de la coordinación en Reynosa y respaldará a quienes sean elegidos en el proceso interno del partido

El senador por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, informó que para esta elección no se registrará para coordinar los trabajos de los Comités de Defensa de la Transformación en Reynosa y aseguró que apoyará a quienes resulten seleccionados en el proceso interno de Morena.

El legislador reynosense, quien llegó al Senado en la elección extraordinaria de febrero de 2023 por la coalición Juntos Hacemos Historia, señaló que ha decidido mantenerse al margen en esta etapa para no generar división y fortalecer la unidad del movimiento en el municipio más poblado del estado.

Gómez Leal, perfilado como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas en 2028, indicó que su trabajo está enfocado actualmente en su labor legislativa en la Cámara Alta.

Dijo que llegado el momento, en el 2027 decidirá qué hacer, aunque adelantó que seguramente entrará en la encuesta del organismo político al que representa, MORENA.

"Vamos a esperar los tiempos, vamos a apoyar a quienes coordinen los trabajos en Reynosa y llegado el momento tomaremos una decisión. Seguramente entraremos en la encuesta", expresó.

El senador reiteró su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y al gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, y llamó a la militancia a cerrar filas para mantener la continuidad del movimiento en Tamaulipas.